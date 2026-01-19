انت الان تتابع خبر أبل تكشف أسرار iPhone 17e الجديد وسعره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير التوقعات إلى وصول الهاتف للأسواق خلال الفترة ما بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2026.

ورغم أن الهاتف الجديد لا يُنتظر أن يُحدث ثورة شاملة في تصميم آيفون، إلا أن التسريبات تكشف عن مجموعة من التحسينات اللافتة التي قد تمنحه جاذبية أكبر لدى المستخدمين، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.

تصميم Dynamic Island

أبرز التغييرات المتوقعة في iPhone 17e تتعلق بالتصميم الخارجي، إذ تشير الشائعات إلى اعتماد Dynamic Island بدلًا من النوتش التقليدي لاحتضان مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية، وهو ما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر حداثة واقترابًا من هواتف أبل الأعلى فئة.

وفي المقابل، من المنتظر أن تحتفظ الشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 60 هرتز، إلا أن التغيير في شكل الواجهة سيجعل تجربة الاستخدام أكثر عصرية.

معالج A19

على مستوى الأداء، كشفت تسريبات نقلها حساب Digital Chat Station أن الهاتف سيأتي مزودًا بمعالج A19 مطوّر، ليقدّم أداءً أقوى مقارنة بـiPhone 16e، الذي اعتمد على معالج آيفون 16 مع نواة رسومية أقل.

هذه الترقية من شأنها تحسين سرعة الاستجابة وكفاءة تشغيل التطبيقات، مع الحفاظ على استهلاك طاقة متوازن ضمن الفئة المتوسطة.

دعم MagSafe يعود بعد غياب

أحد أبرز نقاط الضعف في الجيل السابق كان غياب دعم MagSafe، إلا أن iPhone 17e يُتوقع أن يعالج هذه المشكلة، من خلال تزويده بمغناطيسات خلفية تتيح الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

وبحسب التسريبات، قد تصل سرعات الشحن إلى 20–25 واط، مقارنة بـ 7.5 واط فقط في iPhone 16e، ما يفتح الباب أمام استخدام ملحقات MagSafe مثل الأغطية الذكية، وبنوك الطاقة، وحوامل السيارات.

كاميرا أمامية

فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، تشير التسريبات إلى قفزة ملحوظة في الدقة، حيث يُتوقع أن ترتفع من 12 ميغابكسل إلى 18 ميغابكسل.

كما سيدعم الهاتف ميزة Center Stage، التي تعمل على تتبع الأشخاص وتثبيتهم تلقائيًا داخل الإطار أثناء مكالمات الفيديو أو عند التقاط صور السيلفي الجماعية.

مودم C1X

ومن بين التحسينات التقنية اللافتة، يُنتظر أن يعتمد الهاتف على مودم C1X، والذي ظهر لأول مرة مع هاتف iPhone Air، ويوفر سرعات تحميل أعلى مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمودم iPhone 16 Pro.

ورغم ذلك، لا يزال هذا المودم لا يدعم تقنية 5G mmWave، ما يؤكد استمرار أبل في تقديم تنازلات محدودة ضمن الفئة المتوسطة.

سعر iPhone 17e

على صعيد السعر، تشير التوقعات وفق ما أورده موقع PhoneArena، إلى أن يبدأ سعر iPhone 17e من 599 دولارا، وهو نفس سعر الجيل السابق.

وسيُطرح الهاتف بخيارات تخزين 128 و256 و512 غيغابايت، ليحافظ على مكانته كأرخص هاتف آيفون متاح في تشكيلة أبل.

