الشرطة الأمنية ولاية البحر الأحمر تضع حدا لنشاط متهم متخصص في تهريب أجهزة كشف الذهب

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة الشرطة الأمنية ولاية البحر الاحمر من إنهاء نشاط إجرامي لمتهم ينشط في تهريب أجهزة كشف الذهب وتخزينها بحي الثورة بمدينة بورتسودان وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة بناءا على توفر معلومات لإدارة الشرطة الأمنية ولايه البحر الأحمر عن نشاط لمتهم في تهريب أجهزة كشف الذهب وتخزينها بمنزل بحي الثوره بورتسودان علي ضوء ذلك تم تنفيذ عملية مداهمة نوعية للمنزل مثار المعلومة بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة المختصة وأسفرت نتائج العملية الأمنية عن ضبط المتهم (م، ب) وبحوزته (7) حقائب بداخلها (65)جهاز كشف ذهب أمريكي وجهاز جي بي اس تقدر قيمتها ب(500) مليون بموجب ذلك تم تسليم المتهم والمعروضات لاداره مكافحة التهريب جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته. المكتب الصحفي للشرطة

