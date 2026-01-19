تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-01-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليتركز السعر من جديد بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.