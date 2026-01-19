سوق الكريبتو يخسر أكثر من 100 مليار دولار مع هبوط حاد لعملات رقمية بديلة بنسب مزدوجة

تراجع سوق العملات الرقمية بأكثر من 100 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعدما هبط سعر البيتكوين صباح الاثنين إلى ما دون 92,000 دولار في بداية أسبوع يشهد تصاعد غير معتاد في التوترات الجيوسياسية.

وتبع الهبوط ضغط قوي على معظم العملات الرقمية البديلة الكبرى، حيث انخفض سعر الايثيريوم إلى نحو 3200 دولار وتراجعت XRP إلى ما دون 2.00 دولار، بينما خالفت XMR وICP الاتجاه محققتين مكاسب ملحوظة.

كانت البيتكوين قد صعدت مطلع الأسبوع الماضي وبلغت ذروة قرب 98,000 دولار يوم الأربعاء، قبل أن تواجه موجة بيع عند هذا المستوى.

ورغم ذلك، حافظت على التداول فوق 95,000 دولار لعدة أيام.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بقيت الحركة هادئة على غير المتوقع، رغم تطورات مرتبطة بتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشملت التطورات إرسال دول أوروبية قوات إلى غرينلاند بعد تصريحات أمريكية حول ضرورة الاستحواذ على الجزيرة لأسباب أمنية، ثم إعلان ترامب تعريفات 10% على دول أوروبية، مقابل تحرك أوروبي لعقد اجتماع طارئ، وحديث فرنسي عن أدوات رد تجاري قوية.

لكن التأثير على البيتكوين ظهر فعليا مع افتتاح أسواق العقود الآجلة والأسهم الآسيوية صباح الاثنين، حيث انخفض السعر بأكثر من 3000 دولار إلى قاع لستة أيام قرب 92,000 دولار.

ورغم تعافيه بنحو ألف دولار، لا يزال السعر منخفض بأكثر من 2% خلال اليوم، مع تراجع القيمة السوقية إلى أقل من 1.86 تريليون دولار واستقرار الهيمنة قرب 57.5%.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، فشل سعر الإيثيريوم في اختراق 3350 دولار وعاد ليتراجع قرب 3200 دولار.

أما XRP فقد هبطت دون 2.00 دولار ووصلت إلى 1.84 خلال اليوم.

وشملت التراجع عملات عديدة مثل DOGE وSOL وADA وLINK وXLM وZEC وAVAX وHYPE.

وسجلت عملات أخرى خسائر مزدوجة مثل ASTER وSUI وAPT وONDO وARB وPEPE وENA، في حين كانت XMR وICP من الاستثناءات القليلة التي بقيت باللون الأخضر.

