تكنولوجيا: ساعات Amazfit الذكية تحصل على تطبيق ميني جولف جديد في أحدث تحديث

أعلنت Amazfit عن أحدث دفعة من تطبيقات الساعات الذكية، والتي وصلت لمستخدمي أجهزتها في أوائل شهر فبراير، وتشمل سبعة تطبيقات جديدة متاحة لعدد من الساعات، من بينها T-Rex 3.

وتصدّر تطبيق HZ-Engine Launcher قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا، بحسب مخطط Zepp OS الأسبوعي لأكثر 50 تطبيقًا تنزيلًا.

ويتيح هذا التطبيق تشغيل سكربتات الألعاب الخاصة بمحرك القصص التفاعلية على نظام Zepp OS. وفي السياق نفسه، برزت تطبيقات أخرى لاقت رواجًا، مثل tgwatch المخصص لاستخدام تيليجرام على الساعة، وتطبيق CaferoChat الذي يقدّم تجربة دردشة بسيطة ومختصرة.

ومن ناحية الألعاب، أُضيفت لعبة MiniGolf Tropical الجديدة، إلى جانب تطبيق BadmintonScorer الموجّه للاعبي الريشة الطائرة. كما شملت الإضافات تطبيقات عملية، من بينها Team Trek الذي يعمل كرادار تكتيكي، وتطبيق Speed Meter الذي يحوّل ساعة Amazfit إلى عدّاد سرعة بمستوى احترافي.

وأصبحت جميع هذه التطبيقات متاحة الآن للتحميل مباشرة عبر متجر Mini App Store على الساعات المدعومة. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول كل تطبيق، يمكن الرجوع إلى المتجر الرسمي أو إلى خادم Zepp Health على Discord، حيث تتوفر أيضًا قائمة التحميلات الأسبوعية.

