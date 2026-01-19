تصفية مراكز بقيمة 864 مليون دولار خلال 24 ساعة تهز سوق الكريبتو

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات حادة خلال آخر 24 ساعة، مع تصفيات تجاوزت 864 مليون دولار وفق بيانات “CoinGlass”.
وطالت موجة التصفية أكثر من 241 ألف متداول، وكانت المراكز الشرائية (Long) الأكثر تضررا، إذ سجلت وحدها خسائر تقارب 782 مليون دولار.
وتزامن ذلك مع تراجع القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو بنحو 3% إلى قرابة 3.2 تريليون دولار بحسب منصة “CoinGecko”.
وفي التفاصيل، هبط سعر البيتكوين من فوق 95 ألف دولار إلى قرب 92 ألف، ما تسبب بتصفيات بحوالي 229 مليون دولار.
كما سجل سعر الإيثيريوم نحو 153 مليون دولار من التصفيات.
وسُجلت أكبر عملية تصفية فردية على شكل مركز BTC-USDT بقيمة 25.8 مليون دولار على منصة “Hyperliquid”، ما يعكس شدة التحركات السريعة التي ضربت السوق.
ويأتي هذا الهبوط مع بداية أسبوع تداول جديد وسط ارتفاع التوترات الجيوسياسية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بفرض تعريفات جمركية على الدنمارك وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية نزاع “غرينلاند”.
ووفق الخطة المعلنة، ستبدأ التعرفة عند 10% في فبراير، ثم ترتفع إلى 25% في يونيو إذا فشلت المفاوضات.
واعتبر “ترامب” أن هذه الدول استفادت لفترة طويلة من حماية الولايات المتحدة، وأن “غرينلاند” تمثل أهمية استراتيجية لمواجهة نفوذ خارجي متزايد ولدعم مشروع منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية.
