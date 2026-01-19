الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 10:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه المبكرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

