تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-01-2026

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 93.00$، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.