تبذل إدارة مشروع الجزيرة جهودًا جبارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ضربت وتضرب البنية التحتية للمشروع، إضافة إلى صعوبات جديدة تكاملت مع مشاكل أخرى لتؤدي كلها إلى تقليص المساحات المخططة للموسم الشتوي من 400 ألف فدان إلى 210 آلاف فدان، بحسب تصريحات رسمية لمحافظ مشروع الجزيرة، والذي علّل تقلّص مساحات الموسم الشتوي إلى ضعف التمويل، والذي قاد مباشرة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج، والذي فرض بدوره تحديًا أمام المزارعين المغلوبين على أمرهم.

■ من الجهود التي بذلتها إدارة مشروع الجزيرة نظافة 225 كيلومترًا من قنوات الري، حيث تمت إزالة 980 ألف متر مكعب من الإطماء و2000 ألف كيلو حشائش. هذا الجهد استهلك 135 ألف جالون جازولين (ضعف ما قدمته وزارة المالية الاتحادية).

■ التعقيدات والمشاكل التي تأخذ برقاب مشروع الجزيرة متداخلة ومتكاثرة.

■ محنة مشروع الجزيرة أكبر من طاقة إدارة المشروع، والذي يحتاج لرؤية سيادية من الدولة لتكون خارطة طريق للخروج من حالة التوهان التي يعيشها المشروع حاليًا. هذا أو أن تستمر حالة الاجتهاد الفردي وعدم تطبيق القوانين الرادعة لإنقاذ شيخ المشاريع في السودان.والنتيجة ما تراه العين لا ما تسمعه الأذن.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحمديد