عندما يتشابه المصير لماذا اختار الأسد والزبيدي العملاق الروسي للهروب

كلا الزعيمين هربا من شعبيهما تحت جنح الظلام، وهروب كل منهما كان على مرحلتين، وفصل بين الهروبين 395 يومًا بالتحديد، ولكن ليست تلك الأشياء المتشابهة فقط بين هروب بشار الأسد، رئيس سوريا، السابق وهروب، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لكن الطريف هو اختيارهما نفس وسيلة الهروب وهي طائرة إيليوشين (IL-76) الروسية.. فما هو السر وراء اختيارهما نفس الطائرة للهروب؟. ليل السقوط

في السياسة، لا تتشابه النهايات صدفة، ففي منتصف ليل السابع من ديسمبر 2024، كان بشار الأسد يطوي الصفحة الأخيرة من حكم عائلته، بعد أن انهارت جبهات نظامه تباعًا خلال أيام، غادر دمشق بصمت، تاركًا وراءه دولة تتفكك، قبل أن يحط في قاعدة حميميم الروسية، ومنها إلى موسكو على متن طائرة إيليوشين (IL-76)، التي حملته من السلطة إلى اللجوء السياسي. نسخة مكررة

بعد 395 يومًا، أعاد المشهد نفسه إنتاج ذاته، لكن هذه المرة في اليمن، عيدروس الزبيدي، الذي واجه تصعيدًا سياسيًا وعسكريًا وضغوطًا إقليمية، اختار الهروب بالطريقة ذاتها تقريبًا، غادر عدن سرًا بحرًا، ثم جوًا عبر الصومال، قبل أن تصل به طائرة إيليوشين (IL-76) الروسية إلى أبوظبي، تاركًا قيادات المجلس الانتقالي في المطار بلا إجابة ولا عنوان.

الطائرة المشتركة

لم يكن اختيار «العملاق الروسي» تفصيلاً عابرًا، فطائرة إيليوشين (IL-76) ليست مجرد وسيلة نقل، بل أداة مصممة أصلاً للحروب والإخلاءات المعقدة، في لحظة الانهيار، احتاج الرجلان إلى طائرة تتحمل الفوضى، وتختصر الزمن، وتؤمّن الخروج بلا ضجيج سياسي أو عسكري، وهو ما وفرته هذه الطائرة الثقيلة التي خدمت لعقود في أكثر البيئات خطورة.

السعودية تكسر رهان التخفي

راهن مخططو الهروبين، كل بطريقته، على أن (IL-76) أقل جذبًا للانتباه من الطائرات الرئاسية التقليدية، وأن سجلها العسكري وحركتها المتكررة في مناطق النزاع يمنحها هامشًا من «الاختفاء» وسط زحام السماء، غير أن هذا الرهان لم يكن مكتملاً، إذ كشفت المتابعات الاستخباراتية مسارات الطائرة، سواء في حالة الأسد أو في رحلة الزبيدي، لتسقط ورقة التخفي في اللحظة الأخيرة.

تشابه المصير

ما بين دمشق وعدن، تتقاطع الحكايتان عند نقطة واحدة: زعيمان فقدا الغطاء الشعبي والسياسي، فاختارا الخروج السريع بدل المواجهة، كلاهما هرب ليلاً، وعلى مرحلتين، وبالطائرة ذاتها، وبالسرية ذاتها، وكلاهما ترك خلفه حلفاء مرتبكين وساحات مفتوحة على المجهول، هكذا تحولت إيليوشين (IL-76) من طائرة عسكرية سوفياتية إلى رمز سياسي لنهايات متشابهة، مهما اختلفت الأسماء والساحات.

الفاصل الزمني بين الهروبين 395 يومًا.

الطائرة المستخدمة، إيليوشين (IL-76) الروسية.

هروب الأسد، دمشق – حميميم – موسكو.

هروب الزبيدي، عدن – بربرة – مقديشو – أبوظبي.

توقيت الهروبين، بعد منتصف الليل.

القاسم المشترك، سرية كاملة وانهيار سياسي.