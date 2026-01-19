الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 07:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار تشكيل مستوى 195.65 لدعم إضافي ليعزز ذلك فرص التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك والتذبذب قرب مستوى 197.55.

 

قد تستمر التداولات الجانبية لفترة وجيزة لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من القفز فوق الحاجز المستقر عند 198.85 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 199.50 و200.20 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 196.40 و 198.85

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

