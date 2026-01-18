السعودية للكهرباء تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 2.4 مليار دولار على 3 شرائح

انخفضت الأسهم الأمريكية على نحو هامشي في ختام تداولات اليوم الجمعة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، لكن المؤشرات الرئيسية تكبدت خسائر أسبوعية.

وقال ترامب إنه أُبلغ بأن عمليات القتل خلال حملة القمع في إيران آخذة في التراجع، وإنه لا يعتقد بوجود خطة حالية لتنفيذ إعدامات واسعة النطاق، متبنيًا نهج «الترقب والانتظار» بعد أن كان قد لوّح سابقًا بإمكانية التدخل.

وقال محللون إن هذه التصريحات قلصت علاوة المخاطر التي تراكمت في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسحب بعض أفرادها من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن صرّح مسؤول إيراني رفيع بأن طهران أبلغت جيرانها بأنها ستستهدف قواعد أميركية إذا شنت واشنطن ضربة عسكرية.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية حول العالم لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك أزمة جرينلاند وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

كما انطلق هذا الأسبوع موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت عن الربع السنوي الأخير من عام 2025، والتي تبدأ عادة بنتائج البنوك.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيفرسون في تصريحات اليوم على أن السياسة النقدية للبنك المركزي في وضع جيد.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 49359 نقطة، وسجل المؤشر خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 49616 نقطة وأقل مستوى عند 49246 نقطة.

وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 6940 نقطة، وبلغت خسائره الأسبوعية 0.4%، وسجل أعلى مستوى عند 6967 نقطة وأقل مستوى عند 6925 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 23515 نقطة، وتكبد خسارة هذا الأسبوع بنسبة 0.7%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23664 نقطة وأقل مستوى عند 23446 نقطة.