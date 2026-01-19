الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 19-01-2026

2026-01-19 07:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أدى افتقار السعر المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل فجوة سعرية هابطة بتداولات هذا الصباح لنلاحظ هبوطه حاليا نحو 24955.00 ليجني بذلك الكثير من الأرباح الناتجة عن الهجوم الصاعد الأخير.

 

 

بالرغم من ثبات السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع به لتقديم موجات تصحيحية إضافية ليستهدف من خلالها لمستوى 24885.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 24780.00, أما محاولة تجديد الهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب ثبات إيجابي فوق مستوى 25125.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24780.00 و 25075.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

