بطولة أستراليا: غوف وأنيسيموفا ومدفيديف إلى الدور الثاني وانسحاب أوجيه-ألياسيم للاصابة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : استهلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالميا، سعيها للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز سهل على الأوزبكستانية كاميلا رحيموفا 6 2 و6 3 الإثنين على ملعب رود ليفر أرينا.

واضطرت ابنة الـ 21 عاما إلى التغلب بداية على ارسالها الضعيف، للفوز على رحيموفا المولودة في روسيا وبلوغ الدور الثاني حيث ستواجه الصربية أولغا دانيلوفيتش التي أقصت المخضرمة الاميركية فينوس وليامس.

وقالت غوف "حاولت ألّا أضغط على نفسي كثيرا".

وأضافت "أريد الفوز بهذه البطولة. لن أكون راضية إلّا بالفوز، لكني فخورة بنفسي بغض النظر عن النتيجة".

واقرّت غوف، الفائزة بلقبين كبيرين، بأن رد الارسالات كان سلاحا فعالا ضد اللاعبة المصنفة 93 عالميا "من مزايا اجادة رد الإرسال بشكل رائع، هي أن تكون لديك فرصة جيدة لكسر إرسال منافستك في كل شوط".

بدا على غوف، التي كان أفضل أداء لها في ملبورن هو بلوغ نصف النهائي عام 2024، علامات الإحباط بعد ارتكابها 6 أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى 19 خطأ مباشرا.

كما ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة في شوط إرسالها الأول، لكنها تمكنت من التعويض والفوز به.

وجدت غوف إيقاعها أخيرا، وانهت المجموعة الأولى بارسال ساحق. تابعت على المنوال ذاته في المجموعة الثانية وقللت من عدد الأخطاء، لكنها وقعت في المحظور مجددا عندما كانت تُرسل لحسم المباراة بنتيجة 5 2، ما سمح لرحيموفا بالعودة وكسر إرسالها.

استعادت غوف تركيزها وكسرت إرسال منافستها مباشرة لتنهي المباراة بعد ساعة و39 دقيقة.

وبدورها، بدأت الاميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة، سعيها نحو بلوغ نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثالثة تواليا بفوز ساحق على السويسرية سيمونا والترت 6 3 و6 2 في ساعة على ملعب مارغريت كورت.

وتواجه اللاعبة البالغة 24 عاما في الدور الثاني الفائزة من مباراة التشيكية كاترينا سينياكوفا والمجرية بانا أودفاردي.

وقالت أنيسيموفا، التي شهدت انطلاقة مميزة في عام 2025 "من الرائع العودة إلى هنا، أشعر أن أستراليا هي وطني الثاني".

وأضافت متحدثة عن أجواء ملعب ملبورن بارك "أحب حماس الجماهير".

ورافقت جيسيكا بيغولا السادسة مواطنتيها إلى الدور الثاني بفوزها الساحق على الروسية أناستاسيا زاخاروفا 6 2 و6 1.

لدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ثلاث مرات، إلى الدور الثاني بفوزه على الهولندي يسبر دي يونغ (73) بنتيجة 7 5 و6 2 و7 6 (7 2).

قال مدفيديف المصنف 12 عالميا "كان بإمكاني أن أكون أكثر دقة في بعض الأحيان، لذا آمل في أن أكون كذلك في الأدوار القادمة".

وبلغ الروسي نهائي بطولة ملبورن أعوام 2021 و2022 و2024، لكنه ودّع البطولة في العام الماضي من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي ليرنر تيان.

وسيواجه مدفيديف، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز 2021 والمصنف الاول عالميا سابقا، الفرنسي كوينتان أليس (83) في محاولة لبلوغ الدور الثالث.

ولا يزال سجل الروسي خاليا من الهزائم هذا العام بعد فوزه في وقت سابق من هذا الشهر بلقب دورة بريزبين، حيث حقق خمسة انتصارات تواليا ليحرز لقبه الـ 22 في مسيرته.

واضطر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي أنهى الموسم الماضي بقوة وكان يُعتبر منافسا قويا في أستراليا، إلى الانسحاب من الدور الأول بسبب ألم في ساقه اليسرى.

وانسحب المصنف الثامن عالميا من مباراته أمام البرتغالي نونو بورغيش (46) بعدما كان متأخرا بنتيجة 6 3 و4 6 و4 6.

وكان أوجيه ألياسيم قد بلغ الدور الرابع عام 2024، وهو أفضل إنجاز له في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن، وكرر السيناريو ذاته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2024.