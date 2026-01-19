الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 10:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما حال دون تمديد مكاسب الزوج المبكرة، خاصة ويأتي هذا مع تحركاته ضمن قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدداً أدى إلى تلك الحالة من التردد.

