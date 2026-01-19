تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-01-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما حال دون تمديد مكاسب الزوج المبكرة، خاصة ويأتي هذا مع تحركاته ضمن قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدداً أدى إلى تلك الحالة من التردد.