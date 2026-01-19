ملحم زين ينعى والد زوجته بكلمات مؤثّرة

دبي - فريق التحرير: توفّي نائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق والرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن عمر ناهز تسعين سنة، بعد مسيرة سياسية طويلة شكّلت إحدى المحطات المفصلية في تاريخ اليمن.

ونعى الفنان اللبناني ملحم زين الراحل عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر تعليقًا مؤثّرًا قال فيه: “ترجّل الفارس الشجاع الحرّ الأبيّ… علّمني أن الصدق نجاة، وأن الشجاعة والثبات في الحق ميزة لا يملكها الكثيرون. علّمني أن المتخاذل لا يدوّنه التاريخ، بل يُسجّل من لا يأبه بالمخاطر ويثبّت على قناعاته مهما بلغت التضحيات. رحم الله والدي العزيز الرئيس علي سالم البيض وجعل مثواه الجنة”.

ويُعدّ علي سالم البيض من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ جنوب اليمن، إذ شغل مناصب قيادية عدّة، أبرزها الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني.

يُذكر أنّ الراحل هو والد زوجة الفنان ملحم زين، إذ تزوّج الأخير من ابنته تماني البيض عام ٢٠٠٨.

وكان الفنّان اللبنانيّ ملحم زين قد شارك في حملة إنسانيّة تهدف إلى دعم الأطفال والأسر المتضرّرة في قطاع غزّة، وذلك بالتّعاون مع برنامج الأغذية العالميّ (WFP).

في التّفاصيل، نشر ملحم زين، عبر حسابه الرّسمي على “إنستغرام”، ملصقًا شكره فيه البرنامج على دوره الفعّال في حثّ الجمهور على التّبرّع والمساهمة في تأمين الغذاء للمحتاجين في غزّة.

من جانبه، أعرب “زين” عن فخره بهذه الخطوة، مؤكّدًا أنّ وقوفه إلى جانب الشّعب الفلسطينيّ هو واجب إنسانيّ، إذ علّق قائلًا: ​”أشكر برنامج الأغذية العالميّ على إتاحة الفرصة لي لأن أكون جزءًا من هذه العائلة وأن أقف إلى جانب أهلي وإخوتي في غزّة الجريحة والمحاصرة.”

​كما اعتبر ملحم زين أنّ هذه المساهمة الإنسانيّة هي الإنجاز الأهم في مسيرته منذ بدايتها وحتّى اليوم، داعيًا الله أن يقدّره على تقديم المزيد من الدّعم للقضيّة الفلسطينيّة وللوطن العربيّ أجمع.

​نذكر أنّ أحدث أعمال ملحم زين، أغنية “طلعت شمسا” الّتي إقتربت من عتبة الخمسة ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.