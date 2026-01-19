تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديثًا جديدًا يعزّز تجربة الملاحة في الساعات الذكية الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Garmin في وقت سابق من هذا الأسبوع تحديثًا مفاجئًا لساعتي Fenix 8 وFenix 8 Pro، حيث جاء الإصدار المستقر System Software 20.29 كأول تحديث رسمي منذ أكثر من شهر.

ومع ذلك، لم يعكس هذا التحديث حجم التطوير الذي جرى ضمن برنامج النسخ التجريبية، بل مثّل عودة إلى مرحلة تطوير أقدم مع التركيز على إصلاح عدد محدود من الأخطاء التي غابت عن إصدارات v20.xx السابقة.

وفي خطوة جديدة، دفعت Garmin الآن بتحديث آخر يواصل تطوير سلسلة v21.xx، رغم أن تعطيل ميزات الطيران والغوص وECG يشير إلى استمرار مرحلة الاختبارات التجريبية قبل الانتقال إلى القناة المستقرة.

ووفقًا لمنشور رسمي في المنتدى، نجحت الشركة في إصلاح أربعة أخطاء إضافية كانت موجودة في الإصدار التجريبي 21.16 وما قبله.

ومن أبرز التحسينات، معالجة مشكلة كانت تتسبب في إنهاء الملاحة تلقائيًا عند فقدان إشارة GPS. كما أوضحت Garmin أنها بدأت طرح الإصدار التجريبي 21.17 على نحو 50% من ساعات Enduro 3 وFenix E وFenix 8 وTactix 8 المسجلة في برنامج النسخ التجريبية.

ويشمل سجل التغييرات في الإصدار الجديد ما يلي:

إصلاح اختفاء حقول البيانات في وضع الملاحة النشطة بعد الاستعادة من نسخة احتياطية.

معالجة مشكلة فقدان GPS التي كانت تؤدي إلى إنهاء الملاحة.

إضافة مهلة انتظار مدتها ثلاث ثوانٍ في صفحة تأكيد النسخ الاحتياطي.

تحسين قابلية قراءة واجهة الساعة Portal عند استخدام اللون الأحمر مع تفعيل وضع Red Shift.

