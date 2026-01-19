بطولة السعودية: الهلال ثبّت فارقه و"قنبلة" جيزوس أشعلت حرب بيانات

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : أبقى الهلال على فارق النقاط السبع عن ملاحقيه الثلاثة النصر، التعاون، والأهلي في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، متجاوزا بفوز شاق مضيفه نيوم 2 1، في جولة أشعلتها تصريحات مدرب النصر البرتغالي جورجي جيزوس بأن الغريم الهلال يتمتع بقوة سياسية.

وثبّت "الزعيم" الطامح لاستعادة لقبه الذي خسره مع جيزوس الموسم الماضي أمام الاتحاد، فارقا مريحا عن ثلاثي الوصافة، ما دعا مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي إلى الإشادة بلاعبيه بعد الوصول إلى الفوز العشرين توالياً، معترفاً أن "فريق نيوم مميز جداً، ما صعّب علينا المباراة".

قال مدرب إنتر الايطالي سابقاً "كل شيء مهم في هذه المرحلة الصعبة، وجميع الفرق تلاحقنا، ولا بد من التحسّن والتطوّر للحفاظ على الصدارة".

قنبلة جيزوس

عنونت مطالبة جيزوس، بعدم تأويل حديثه أو نسب كلام لم يتفوه به ضد الهلال، المؤتمر الصحافي الذي أعقب استعادة "العالمي"، الفائز على الشباب (3 2)، لتوازنه بعدما فقد الصدارة أمام الهلال بعد سقوطه متعادلاً مرة وخاسراً ثلاث مرات توالياً.

وكان تصريح جيزوس بأن الهلال يتمتع بقوة سياسية قد أثار جدلاً، واعتبره متصدر الدوري بمثابة "افتراءات"، إذ شدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي.

وأكد بيان شركة الهلال أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

لكن جيزوس، الذي درب الهلال في فترتين، آخرها حين قاده الموسم قبل الماضي إلى التتويج بلقب الدوري وكأس الملك فضلاً عن ثلاثة ألقاب في الكأس السوبر، أشار إلى أنه يحترم تجربته مع الهلال ولم ينس السنوات التي قضاها مدرباً له.

وعن الجدل الذي صاحب حديثه بأن الهلال لديه "قوى سياسية"، قال جيزوس (71 عاماً) "لم أنسَ السنوات الثلاث التي قضيتها في الهلال، ولم أقلل من قيمته، وكرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير، ولا أريد أن يتم تأويل حديثي أو نسب كلام لم أقله، وأطلب الاحترام، وأنا ممتن لتجربتي مع الهلال".

.والنصر يرد!

بدورها، قالت شركة نادي النصر في بيان إن"ما حدث خلال اليومين الماضيين، ويعد سابقة رياضية، يمثل مثالاً صريحاً يهدف إلى إخراج الرياضة عن إطارها المشروع، ويهدد الحفاظ على المكتسبات العامة، من خلال حملة إعلامية مضللة ومنهجية، تستهدف تجييش الوسط الرياضي وتأجيج الرأي العام، لمحاولة نقل المواضيع الرياضية إلى جوانب أخرى، مستندة إلى تأويل كاذب واتهامات كيدية".

فنيا، أثنى مدرب فلامنغو البرازيلي سابقا على فوز النصر، "كان من المهم أن نحقق الفوز بعد نتائج سلبية، ونحن لا نرمي المنديل".

أشار جيزوس إلى أن فريقه لن يُقدم عل تعاقدات جديدة في الانتقالات الشتوية "لا يوجد لدينا شواغر للأجانب، كما أن الأمور المالية غير جيدة ولا تسمح، وكنت أتمنى أن ينضم إلينا لاعبان أو ثلاثة".

اعتراض شبابي

لكن الإسباني إيمانويل ألغواسيل، مدرب الشباب، اعترض بشدة على الحكم السعودي محمد الهويش، معتبراً أنه منح النصر الفوز في مباراة كانت متكافئة بين الطرفين، وفقاً لوصفه.

قال ألغواسيل "كان الشباب الأفضل لفترات طويلة، إلا أن الحكم رفض استمرار اللقاء بـ11 لاعباً، بعد منحه بطاقة صفراء ثانية للاعب السويسري فنسان سييرو عندما كانت النتيجة 2 2".

ولاحقاً، أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً أبدت فيه استغرابها من استمرار تكليف طواقم تحكيمية سبق وأن كان لها مواقف سلبية مع النادي في مواسم ماضية.

وآخر خلودي

وكما مدرب الشباب، اعترض الإنكليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود على قرار حكم مباراة فريقه أمام الأهلي (السعودي ماجد الشمراني) التي حسمها "الراقي" بهدف يتيم.

اعتبر باكنهام الذي تلقى فريقه خسارته الـ11 ويقبع في المركز الـ13 أن الهدف الذي تم إلغاؤه للفريق لم يكن تسللاً.

وبعدما شرّع شباكه لهدف اتفاقي يتيم كبده الخسارة الاولى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام جاره الاهلي، اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، أن "غياب الروح والشراسة كان العامل الأبرز في النتيجة".

تمكن الفريق الشرقي، الذي كان أول من خطف نقطة من النصر في الدوري، من مضيفه حامل اللقب، بقيادة المدرب المحلي سعد الشهري، الذي أكد أن "الفوز على الاتحاد جاء نتيجة قراءة فنية دقيقة والتزام كبير من اللاعبين"، في مواجهة وصفها بالصعبة على جميع المستويات.

أضاف المدرب الذي أصبح فريقه سابعاً متخلفاً عن الاتحاد بنقطتين فقط "حققنا الفوز في ملعب صعب وأمام فريق صعب".