تحديث توقع سعر الذهب اليوم 19-01-2026

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار تشكيل مستوى 195.65 لدعم إضافي ليعزز ذلك فرص التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك والتذبذب قرب مستوى 197.55.

قد تستمر التداولات الجانبية لفترة وجيزة لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من القفز فوق الحاجز المستقر عند 198.85 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 199.50 و200.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 196.40 و 198.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع