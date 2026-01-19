الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 07:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار تشكيل مستوى 195.65 لدعم إضافي ليعزز ذلك فرص التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك والتذبذب قرب مستوى 197.55.

 

قد تستمر التداولات الجانبية لفترة وجيزة لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من القفز فوق الحاجز المستقر عند 198.85 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 199.50 و200.20 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 196.40 و 198.85

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

