شكرا لقرائتكم خبر عن اس ام سي للرعاية الصحية تفتتح مركز عيادات خارجية بالرياض وتحدد موعد الأثر المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي تحت الضغط السلبي

•ترامب يضغط على أوروبا للسيطرة على غرينلاند

•لأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في شهرين المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيدًا من الضغوط السلبية على العملة الأمريكية جراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بهدف السيطرة على جزيرة غرينلاند.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، انتعشت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى ( 1.1638$) ، من سعر افتتاح إغلاق يوم الجمعة عند (1.1595$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1576$) الأدنى منذ 28 نوفمبر الماضي.



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.



•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب انتعاش آمال خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليبتعد عن أعلى مستوى في ستة أسابيع ، عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب قلق المستثمرين مع تهديدات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على أوروبا.



قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى يوم الأحد بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا ،تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل من 10% إلى 25 %.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



أراء وتحليلات

قال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك إيه إن زد:عادةً ما يُتوقع أن يؤدي التهديد بفرض تعريفات جمركية إلى ضعف اليورو، ولكن كما رأينا العام الماضي أيضًا، عندما فُرضت تعريفات "يوم التحرير"، كان التأثير في أسواق الصرف الأجنبي في الواقع يميل أكثر نحو ضعف الدولار كلما ازداد عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية.



وأضاف جوه : بينما قد يجادل البعض بأن الرسوم الجمركية تُهدد أوروبا، إلا أن الدولار الأمريكي هو الذي يتحمل العبء الأكبر، لأنني أعتقد أن الأسواق تُسعّر ارتفاعًا في علاوة المخاطر السياسية المرتبطة بالدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يشهد ارتداد مفاجئ داخل قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 19-01-2026