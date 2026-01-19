تكنولوجيا: الكشف عن تفاصيل بطارية RedMagic 11 Air مع معلومات جديدة عن أداء الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد RedMagic لإطلاق هاتف ألعاب جديد من الفئة شبه الرائدة في السوق الصينية تحت اسم RedMagic 11 Air. وخلال الفترة الماضية، كشفت الشركة عن تصميم الجهاز، ونوع المعالج، وقدمت لمحات تشويقية عن أدائه، قبل أن تعلن رسميًا الآن عن تفاصيل البطارية.

وأوضحت RedMagic أن الهاتف سيأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير، وهو ما يمثل ترقية ملحوظة مقارنة بالجيل السابق. وإلى جانب ذلك، سيدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 120 واط، متفوقًا على دعم 80 واط في الإصدار السابق.

وفيما يتعلق بالأداء أثناء الشحن، أكدت الشركة أن تقنية “Bypass Charging” في مختلف سيناريوهات الاستخدام ستضمن الحفاظ على أداء الألعاب دون انخفاض ملحوظ حتى عند توصيل الهاتف بالشاحن.

ومن جانبه، صرّح جيانغ تشاو، المدير العام ومدير المنتجات في RedMagic، بأن معالج Snapdragon 8 Elite في هاتف 11 Air قادر على “تجاوز” أداء Dimensity 9500 من حيث الاستقرار في الأداء، وليس من حيث القوة الخام فقط.

كما كشفت العروض الترويجية السابقة عن متوسط معدل الإطارات في عدد من الألعاب، مع وعود بتقديم تجربة لعب أصلية قوية ومستقرة.

وإضافة إلى ذلك، سلّط أحد المقاطع التشويقية الضوء على أداء الهاتف في محاكاة ألعاب الحاسب، حيث تؤكد RedMagic أن أداة المحاكاة المدمجة تتيح تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول بضغطة واحدة فقط.

وفي المقابل، لم تعلن الشركة بعد عن السعر الرسمي أو موعد التوفر النهائي، إلا أن الإطلاق يبدو قريبًا.

المصدر