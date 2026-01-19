تكنولوجيا: تأخر Siri المدعوم بـ Apple Intelligence لأكثر من عام… لكن ذلك قد يصب في مصلحة المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأخر إطلاق Siri المدعوم بتقنيات Apple Intelligence لأكثر من عام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التحديات التي واجهتها أبل في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. فمن جهة، تتبنى الشركة سياسة صارمة فيما يتعلق بالخصوصية، ما يحد من كمية البيانات المتاحة لتدريب النماذج.

ومن جهة أخرى، لم تُظهر أبل في البداية استعدادًا كبيرًا للاستثمار المكثف في هذا المجال. ومع ذلك، حمل هذا التأخير جانبًا إيجابيًا غير متوقع.

فهذا الأسبوع، أعلنت أبل بالتعاون مع جوجل عن تشغيل نماذج Gemini على خوادم أبل للحوسبة السحابية الخاصة، بهدف دعم ميزات Apple Intelligence المستقبلية، بما في ذلك النسخة الجديدة كليًا من Siri التي كُشف عنها في مؤتمر WWDC24.

ورغم اعتماد هذه الميزات المتقدمة على المعالجة السحابية، ستظل النماذج المحلية جزءًا أساسيًا من التجربة. وعند الإعلان الأولي، تطلب Apple Intelligence وجود معالج A17 Pro أو أحدث، ما حصر الميزة في هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max فقط.

ومع مرور الوقت، اتسعت قاعدة الأجهزة الداعمة بشكل ملحوظ. فأصبح بإمكان جميع مستخدمي سلسلة iPhone 16 وiPhone 17، إضافة إلى مالكي iPhone 15 Pro، الاستفادة من Apple Intelligence. وبذلك، ارتفع عدد طرازات آيفون المدعومة إلى 11 جهازًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز جهازين فقط عند الإطلاق الأولي.

ويمثل هذا التوسع نقلة مهمة، إذ تحولت Apple Intelligence من ميزة تسويقية حصرية للأجهزة الأحدث إلى تحديث برمجي مجاني يصل إلى شريحة واسعة من مستخدمي آيفون.

وفي الختام، لا تزال التفاصيل التقنية للميزات القادمة غير واضحة بالكامل، خاصة مع اعتماد Siri الجديد على مزيج من النماذج المحلية وخدمات Gemini السحابية. ومع ذلك، يُتوقع أن تواصل Apple اشتراط دعم المعالجة المحلية على الجهاز لضمان عمل الميزات الجديدة.

ومع بدء طرح Siri المطور ضمن تحديث iOS 26.4 خلال الربيع، وإطلاق مزايا إضافية مع iOS 27، تبدو الصورة أكثر إيجابية، خصوصًا مع اتساع قاعدة المستخدمين القادرين على تجربة هذه التقنيات الجديدة.

المصدر