شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: أحد النشطاء أكد أنني أتعامل مع “جن” أسمه “شمهروش” يجلب لي الأموال

سخر الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, من الشائعات التي تلاحقه من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكر شيخ الأمين, عدد من الشائعات التي لاحقته وذلك خلال مقابلة أجريت معه عبر برنامج “بودكاست”. وقال الشيخ, أن الشائعات وصلت مراحل بعيد ومنها شائعة أحدهم قال أنه يعرفني جيداً, وذكر أنني أتعامل مع “جن” أسمه “شمهروش” يجلب لي الأموال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

