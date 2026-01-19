اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يرفع جلسته

0 نشر
0 تبليغ

مجلس النواب يرفع جلسته

انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس الى اشعار اخر".
وأضافت ان "الجلسة شهدت التصويت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ويُسمّي أعضاءها على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنًا لغرض الإسراع في إقرار قانون ضحايا الإرهاب".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا