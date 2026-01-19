انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس الى اشعار اخر".

وأضافت ان "الجلسة شهدت التصويت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ويُسمّي أعضاءها على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنًا لغرض الإسراع في إقرار قانون ضحايا الإرهاب".

