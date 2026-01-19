اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: بحثت مع رئيس وزراء الهند آفاق تطوير العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه بحث مع دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بحثت اليوم في نيودلهي مع دولة ناريندرا مودي آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية المشتركة للإمارات والهند، وتعزز مسار الشراكة الاستراتيجية الراسخة والممتدة بين البلدين، بما يحقق الازدهار لشعبيهما».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة: «مد جسور التعاون من أجل الخير والتقدم والتنمية المشتركة للجميع، نهج إماراتي أصيل ومتواصل».

