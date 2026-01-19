الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 12:12PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر عملة كاردانو (ADAUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه في وقت سابق بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي أجبره على الاستسلام لهذا الضغط، خاصة مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.3700$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.3320$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا