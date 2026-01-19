تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-01-2026

يستقر سعر عملة كاردانو (ADAUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه في وقت سابق بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي أجبره على الاستسلام لهذا الضغط، خاصة مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.3700$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.3320$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط