تكنولوجيا: هاتف Realme Neo8 يكشف عن سعة البطارية ومزايا جديدة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة من موعد الإطلاق، أكدت شركة Realme رسميًا مجموعة جديدة من التفاصيل المتعلقة بهاتف Neo8 المرتقب. ومن المقرر أن يُطرح الهاتف في السوق الصينية يوم 22 يناير، مع اعتماده على معالج Snapdragon 8 Gen 5.

وعبر عدة منشورات على منصة Weibo، كشفت الشركة عن سعة البطارية ومواصفات إضافية للجهاز، حيث سيأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، أي بزيادة قدرها 1000 مللي أمبير مقارنة بهاتف Neo7.

وفيما يخص عوامل الحماية والأمان، أعلنت Realme دعم الهاتف لمعايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69، إلى جانب تزويده بمستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية.

أما الشاشة، فقد أكدت الشركة اعتماد لوحة Samsung M14 OLED بمعدل تحديث 165 هرتز، مع توفير حماية إضافية عبر زجاج Crystal Armor لتعزيز المتانة ومقاومة الخدوش.

وعلى مستوى التجهيزات الداخلية، سيضم الهاتف محرك اهتزاز خطي بمحور X، ومكبرات صوت ستيريو فائقة الخطية، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ودعم NFC متعدد الزوايا، بالإضافة إلى نظام GPS ثنائي التردد.

كما سيعمل الجهاز بواجهة Realme UI 7.0، مع ضمان الحصول على ثلاثة أعوام من تحديثات نظام التشغيل.

وبالانتقال إلى التصميم وخيارات الألوان، سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان تشمل البنفسجي والرمادي والأبيض.

وسيأتي أيضًا بنظام كاميرات خلفية ثلاثي يدعم تقريبًا رقميًا يصل إلى 120x، إلى جانب شريط إضاءة LED في الجهة الخلفية لإضفاء لمسة جمالية مميزة.

