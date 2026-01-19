انت الان تتابع خبر الشابندر: سافايا سيزور العراق ولن يحمل بُشارات سارّة للأسماء التي تتصدّر المشهد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشابندر في تدوينة على منصة X تابعته الخليج 365، "بعد اجتماعاته المُكثّفة مع كبار مسؤولي الخزانة الأمريكية وكذلك جهاز الاستخبارات المَعني بتبييض وتهريب الأموال والمخدرات، أعتقد أنّ مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب show، العراقي الأصل (مارك ساڤايا) سيصل العراق قريبًا".

وأضاف ان "سافايا لن يحمل بُشارات سارّة للعديد من الأسماء التي تتصدّر المشهد في العراق، والمفلس في القافلة أمين".

