انت الان تتابع خبر العراق يعلق على الحادث المأساوي في اسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن بالغ تضامنها مع مملكة إسبانيا الصديقة، إثر الحادث المأساوي الناجم عن تصادم قطارين في جنوبي البلاد، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح".

وأضافت انها "تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب مملكة إسبانيا، وإلى ذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، لافتة الى ان " جمهورية العراق تشاطر إسبانيا هذا المصاب الأليم، وتؤكد وقوفها إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة".

وأعربت عن ثقتها "بقدرة السلطات الإسبانية على تجاوز آثار هذا الحادث المؤلم".

