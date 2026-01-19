انت الان تتابع خبر البرلمان يُصوّت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، انه "صوّت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ويُسمّي أعضاءها على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنًا لغرض الإسراع في إقرار قانون ضحايا الإرهاب".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور 222 نائبا.

