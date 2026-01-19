بلقيس فتحي كالأميرات بفستان وردي ساحر – صور

أطلت النجمة بلقيس فتحي على السجادة الخزامية بفستان أنيق بطابع درامي بتفاصيل مبهرة، نسقتها بشكل مميّز وبدت في غاية الأناقة والجمال في حفل الـJoy Awards 2026.

واختارت النجمة اليمنية فستاناً درامياً باللون الزهري حمل توقيع المصمم العالمي جيامباتيستا فالي، تميز بتصميمه الأنيق وبتفاصيله المبهرة التي تليق بالمكان، وجاء بقصة كورسيه ضيقة من دون أكمام مع طيات رقيقة، لينسدل من الأسفل بصيحة الكشاكش الكثيفة بأسلوب دراماتيكي أنيق، التي أضفت لمسة ملكية جريئة. وأرفق الفستان بوشاح متناغم مع تصميم الفستان على شكل كشاكش متموجة بحركة مميزة أضافت رونقاً ساحراً إلى إطلالتها.

مجوهرات ماسية من ميسيكا

وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات ماسية ملفتة من دار “ميسيكا” العالمية (Messika) عبارة عن قلادة مميزة بتصميم نادر وأقراط ناعمة وخواتم، وهو ما أضفىرونقاً من الرقي والجمال العصري، في إطلالة تجمع بين سحر الشرق وتصاميم الهوت كوتور الإيطالية الراقية.

وأكملت بلقيس طلتها النهائية، بتسريحة شعر ناعمة، حيث رفعت شعرها بالكامل وشدته إلى الأعلى على شكل “كعكة” وطبقت مكياجاً بألوان دافئة ترتكز على الألوان الترابية مع أحمر خدود برونزي وأحمر شفاه وردي باهت.

Joy Awards احتفال عالمي مميز

يعدّ حفل Joy Awards واحد من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية عالميًا، إذ يجمع نخبة من النجوم وصنّاع الإبداع من مختلف المجالات، ويشكل منصة استثنائية للاحتفاء بالإنجازات الفنية والأناقة الرفيعة، وسط حضور إعلامي واسع وسجادة خزامية أصبحت علامة فارقة في عالم الفعاليات الدولية.

