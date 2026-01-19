إدارة مطار الخرطوم تقرر إزالة جميع المخازن داخل المطار خلال أسبوع

أصدر مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم، أيمن عبد الحميد عفيفي، قراراً يقضي بالإزالة الفورية لكافة المخازن ومستودعات البضائع داخل المطار، على أن يتم تنفيذ القرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره في 8 يناير الجاري.

وأضافت الإدارة أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الأنشطة داخل المطار بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب إعادة هيكلة المساحات المخصصة للبضائع بما يتوافق مع المعايير التشغيلية والأمنية.

وحذّر مدير المطار أصحاب المخازن من تجاهل القرار، مؤكداً أن الإزالة ستتم بالقوة في حال عدم الالتزام، مع تحميلهم كامل تكاليف التنفيذ عند اللزوم.

وأكدت الإدارة أن الخطوة تهدف إلى ضمان انسيابية العمل واستعادة الانضباط داخل مرافق المطار، بما يعزز من قدرته التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

