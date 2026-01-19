زيادة في أسعار السمسم وانخفاض في أسعار التسالي بسوق القضارف

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف الأحد ارتفاعا طفيفا في َمحصول السمسم حيث بلغ قنطار السمسم (170) الف جنيه مقارنة مع مبلغ (163) الف جنيه نهاية الأسبوع الماضي ، بينما سجل محصول حب البطيخ (التسالي) إنخفاضا ملموسا حيث سجل طن التسالي (2,100,000) جنيه مقارنة مع مبلغ (2,250,000) الاسبوع الماضي .

وتورد سونا وبحسب مؤشر أسعار سوق المحصول الذي يصدر يوميا فان الوارد من الذرة بلغ (14047) جوال، والسمسم (3100) جوال، فيما بلغ الوارد من حب البطيخ (التسالي) (9174) جوال .