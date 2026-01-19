- 1/2
- 2/2
شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف الأحد ارتفاعا طفيفا في َمحصول السمسم حيث بلغ قنطار السمسم (170) الف جنيه مقارنة مع مبلغ (163) الف جنيه نهاية الأسبوع الماضي ، بينما سجل محصول حب البطيخ (التسالي) إنخفاضا ملموسا حيث سجل طن التسالي (2,100,000) جنيه مقارنة مع مبلغ (2,250,000) الاسبوع الماضي .
وتورد سونا وبحسب مؤشر أسعار سوق المحصول الذي يصدر يوميا فان الوارد من الذرة بلغ (14047) جوال، والسمسم (3100) جوال، فيما بلغ الوارد من حب البطيخ (التسالي) (9174) جوال .
حيث بلغ سعر اردب الفتريتة (152) الف جنيه، والعكر (147) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (160) الف جنيه، وودباكو (150) الف جنيه، والدخن (225) الف جنيه .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة في أسعار السمسم وانخفاض في أسعار التسالي بسوق القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.