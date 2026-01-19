تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بيركشاير BERKSHIRE HATHAWAY INC. NEW (BRK.B) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات استناد السهم لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى احتمالية دخول زخم إيجابي جديد قد يؤثر بشكل إيجابي على حركة السهم، بالرغم من استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 488.95$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 504.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد