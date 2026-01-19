تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-01-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب حذرة بتداولاته اللحظية الأخيرة ليختبر سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع ملامسة الزوج لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المصاحب للزوج.