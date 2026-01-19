الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 15:52PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب حذرة بتداولاته اللحظية الأخيرة ليختبر سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع ملامسة الزوج لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المصاحب للزوج.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

