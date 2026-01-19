- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-19 15:52PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب حذرة بتداولاته اللحظية الأخيرة ليختبر سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع ملامسة الزوج لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المصاحب للزوج.