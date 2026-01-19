اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة احتلّت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وفق تقرير مؤشر إدلمان للثقة.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: «احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وذلك في تقرير مؤشر «إدلمان للثقة» الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ونقول بأن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة.. والوفاء بالوعود.. وشرعية الإنجاز.. ونزاهة القوانين.. واحترام البشر».

