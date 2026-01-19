"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في دولة الإمارات.

وقال المركز في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 28.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 28.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The #highest_temperature recorded over the country today is 28.4°C in Bada Dafas (Al Dhafrah Region) at 14:30 UAE Local time. pic.twitter.com/XFrpMeZPdT — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 19, 2026

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)