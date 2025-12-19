سعر البيتكوين لم ينهار بعد بل يستعد لانطلاقة كبرى: هل فعلا الهدوء الحالي يسبق قفزة تاريخية؟

- 1/2
يرى بعض المحللين أن ما يحدث للبيتكوين حاليا لا يمكن وصفه بالانهيار، بل هو مرحلة تجميع وضغط سعري يسبق حركة قوية محتملة.
حيث حققت العملة الرقمية البيتكوين عام استثنائي بدأ بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وبلغ ذروته في أكتوبر مع تسجيل قمة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار، إضافة إلى استقراره لعدة أشهر فوق مستوى ستة أرقام مدعوم بالطلب على صناديق ETF والتوسع في التبني المؤسساتي.
إلا أن الصورة تغيرت بعد تلك القمة، حيث تراجع السعر بأكثر من 30% ليستقر دون 90 ألف دولار، ما أدى إلى تحول المزاج العام نحو التشاؤم وتوقع بداية مرحلة هبوطية جديدة.
رغم ذلك، يخالف المحلل “Merlijn The Trader” هذا الرأي، مستندا إلى طرح المحلل “راول بال” الذي يرى أن نموذج الدورة الرباعية التقليدي لم يعد صالح، وأن حركة البيتكوين باتت تُقاد أساسا بالسيولة، خاصة بعد دخول الصناديق والمؤسسات الكبرى وتحولها إلى أصل عالمي شبيه بالسلع.
ويؤكد هذا التوجه أن التصحيحات لم تعد نهاية للأسواق الصاعدة، بل أصبحت فرص لإعادة الانطلاق، ما يتطلب من المتداولين تغيير طريقة تعاملهم مع السوق والتركيز على ديناميكيات السيولة بدلا من الجداول الزمنية القديمة، خصوصا مع مؤشرات مثل اقتراب قاع الدورة الاقتصادية، وتزايد التحفيز المالي، وعودة التوسع النقدي، وضغوط المؤسسات للدخول إلى السوق.
ورغم صعوبة التنبؤ بارتفاعات كبيرة في ظل التقلبات الأخيرة، ذهب محلل آخر يُعرف باسم “Wise Crypto” إلى طرح سيناريو متفائل للغاية، متوقعا وصول سعر البيتكوين إلى مستويات قد تبلغ 600 ألف دولار في 2026 إذا توافقت مجموعة من العوامل، من بينها إنهاء التشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، وتحسن السيولة قصيرة الأجل، إضافة إلى تأثيرات دورة الانتخابات الأميركية، وهي عوامل قد تصب جميعها في مصلحة الأصول عالية المخاطر.
