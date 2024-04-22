صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة 51% في شركة أبراج الاتصالات STC

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية “stc” اليوم عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي تتضمن استحواذ الصندوق على حصة 51% في شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc

ووفقًا للاتفاقيات، سيتم دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، التي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية، لتشكيل كيان مدمج جديد يصبح أكبر شركة رائدة إقليميًا في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وسيكون للصندوق حصة 54% في الكيان المدمج الجديد، بينما ستحتفظ مجموعة stc بحصة 43.1%. وسيحتفظ ملاّك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار بالرأسمال المتبقي من الكيان.

من المتوقع أن تكتمل الصفقات في النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على الموافقات النظامية واستيفاء شروط الاتفاقيات. وسيمتلك الكيان المدمج الجديد ما يقدر بـ 30 ألف برج للاتصالات، مما يجعله واحدًا من أكبر شركات الأبراج في العالم. ومن المتوقع أن تصل إيراداته السنوية إلى حوالي 4.8 مليار ريال سعودي.