تحسين المشهد الحضري للمباني وتشجير جبل الكر بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، توقيع أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال التابعة لشركة الاتصالات السعودية STC، اتفاقية لتحسين المشهد الحضري ورفع امتثال المباني، خلال استبدال الأطباق الهوائية على واجهات وأسطح المباني، بمنصة STC TV، للإسهام في تعزيز المشهد الحضري للمباني، ورفع جهود الاستدامة. وسيتم خلال الاتفاقية إزالة الأطباق الهوائية من واجهات وأسطح المباني، كونها تشكل عنصر تشوه للمنظر العام، في حين ستسهم المبادرة في تعزيز جمالية المدينة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

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