تراند اليوم : تفاصيل ارتفاع صافي أرباح شركة STC عن العام الماضي

صحيفة الخليج 365: كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 5.69% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 3.29 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 3.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفعت أرباح "إس تي سي" بنسبة 44.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 2.27 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "الاتصالات السعودية"، في بيان، على "تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول بمبلغ 177 مليون ريال س مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال إلى 19.1 مليار ريال، مقابل نحو 18.2 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 152 مليون ريال.