كيف سترد إيران إن هاجمتها إسرائيل مجددا؟

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، إن على إسرائيل أن تضمن عدم إعادة إيران تشغيل برنامجها النووي، بعد 6 أشهر من قصف إسرائيل للمنشآت النووية خلال حرب استمرت 12 يوما..
واتهم برنياع إيران بعدم التخلي عن فكرة امتلاك سلاح نووي قائلا إن دولة تعهدت بتدمير إسرائيل و تمتلك مستويات تخصيب لليورانيوم لا تفسير لها سوى تحقيق رغبتها في امتلاك سلاح نووي عسكري، هي دولة ستندفع نحو ذلك فور السماح لها.. وكان ترامب قد حذّر في الثاني عشر ديسمبر الجاري من أنه إذا سعت طهران إلى إحياء برنامجها النووي، دون التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن “ستدمّره مرة أخرى.. بينما نقل موقع “المونيتور” في السابع من ديسمبر الجاري عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إسرائيل قد تشن هجومًا عسكريًا جديدًا على إيران في عام ألفين وستة عشرين، حتى في حال عدم حصولها على موافقة إدارة دونالد ترامب.. وتقول إيران إنها لا تستبعد هجوما جديدا عليها وتتوعد برد أكثر قسوة من الجولة الماضية، لكنها تصنف أيضا التصريحات الأمريكية والإسرائيلية في خانة الحرب النفسية.
روسيا اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
