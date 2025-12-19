تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-12-2025

يستقر سعر الفضة (SILVER) على ارتفاع محدود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس إيجابي ساعد السعر على تحقيق تلك المكاسب، ولكن سرعة تصريف هذا التشبع تنذر بتلاشي هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

يأتي هذا بدعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.