شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 11:37AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق متشبعة بعمليات البيع، ليختبر السعر من جديد مقاومة خط اتجاه فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.