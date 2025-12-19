تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-12-2025

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق متشبعة بعمليات البيع، ليختبر السعر من جديد مقاومة خط اتجاه فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.