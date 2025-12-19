سلوت المتفائل يقول إن ليفربول "تجاوز" أزمة صلاح

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أكد المدرب الهولندي لليفربول الإنكليزي أرنه سلوت الجمعة أن بطل الدوري الممتاز لكرة القدم "تجاوز" الضجة التي تسببت بها الأزمة مع هدافه المصري محمد صلاح نتيجة استبعاده عن التشكيلة، مبديا تفاؤله من التقدم الذي يحققه الفريق.

ويبدأ "الحمر" فترة قد تمتد لشهر كامل من دون صلاح، في حال وصل المصري مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب اعتبارا من الأحد، بمواجهة توتنهام خارج الديار السبت في المرحلة السابعة عشرة.

وبعد سلسلة من تسع هزائم في 12 مباراة، نجح سلوت في إعادة الاستقرار للفريق بخمس مباريات متتالية من دون هزيمة لم يبدأ صلاح أيا منها أساسيا.

ورأى سلوت أن "الأفعال أبلغ من الأقوال. لقد تجاوزنا الأمر"، وفق ما قال الجمعة للصحافيين، في إشارة إلى قراره بإشراك صلاح كبديل في فوز الأسبوع الماضي على برايتون 2 0.

وتابع "إنه (صلاح) الآن في كأس الأمم الإفريقية، يلعب مباريات مهمة له ولمنتخب بلاده. كل تركيزه منصب هناك، ولا ينبغي أن يُشتت كلامي تركيزه لأننا تجاوزنا الأمر بعد مباراة ليدز، وقد لعب ضد برايتون".

ورغم موسمه الثاني الصعب في إنكلترا، يحتل ليفربول المركز السابع في الدوري الممتاز، وسيصبح بين الأربعة الأوائل في حال فوزه على توتنهام المتعثر.

وأجرى حامل اللقب تغييرات جذرية على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق قرابة 450 مليون جنيه إسترليني (602 مليون دولار) لضم السويدي ألكسندر أيزاك، الألماني فلوريان فيرتس، الفرنسي أوغو إيكيتيكيه، الهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز.

وباستثناء إيكيتيكيه الذي يقدم أداء مميزا، عانى جميع اللاعبين الجدد ما دفع سلوت إلى الإقرار الجمعة بأنه كان متفائلا أكثر من اللازم بشأن المدة التي سيستغرقها فريقه الجديد للوصول إلى الثبات في أدائه.

وقال المدرب الهولندي "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من الفريق الذي أطمح إليه، وقد مرّ هذا الأمر بفترات تأرجح"، مضيفا "لكن بالنسبة لي هذا منطقي تماما، لأن جميع التغييرات التي أجريناها خلال الصيف كانت مقصودة لشعورنا بالحاجة إليها".

وأقر "بصراحة تامة، ربما لم أتوقع أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت، لكن بالنظر إلى الماضي، وبعد التفكير فيه الآن، أعتقد أني كنت متفائلا أكثر من اللازم، لأنه عندما تبدأ بمجموعة جديدة لا يكون جميع اللاعبين جاهزين تماما للعب كل مباراة 90 دقيقة بهذه الحدة، عليك أن تتأقلم".

ورأى أن "أحيانا، يكون (اللاعب الجديد) قادرا على اللعب، وأحيانا لا يكون. بالتالي، قد يستغرق الأمر بعض الوقت وكنا غير محظوظين (بسبب بطء التأقلم)".