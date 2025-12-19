انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يهنئ الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الصوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز انه، " بمناسبة حلول عيد الصوم، يسرّني أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الإيزيدي في العراق، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليكم بالخير واليُمن والسلام".



وتابع، ان "هذه المناسبة الدينية تمثل قيماً إنسانية سامية في الصبر والتسامح والتآخي، ونؤكد بهذه المناسبة حرص مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

وأضاف رئيس مجلس القضاء: "راجين أن يعمّ الأمن والاستقرار ربوع عراقنا العزيز، وأن يكون هذا العيد فاتحة خير وسلام للجميع".