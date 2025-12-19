«بيورهيلث» تطلق مشروع الأبنية الذكية للحد من الانبعاثات الكربونية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مشروعاً جديداً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومراقبتها بالتعاون مع شركة EPX المتخصصة في تحليلات الأبنية الذكية.

وستسهم هذه المبادرة في تقليص الانبعاثات الناجمة عن عمليات المجموعة بما يعادل 36 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون على مدار سبع سنوات، ما يكافئ إزالة نحو 6500 سيارة عن الطرقات لعام واحد، فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة السنوي بأكثر من 13 مليون كيلوواط ساعة ضمن شبكة الرعاية الصحية العائدة للمجموعة في دولة الإمارات، ما يكفي لتزويد 50 سريراً بالمستشفيات بالطاقة لمدة تتجاوز عاماً واحداً.

وتقدم هذه الشراكة مستوى جديداً من عمليات الرعاية الصحية الذكية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وباستخدام منصة EDGE المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة EPX، ستجمع «بيورهيلث» ملايين نقاط البيانات سنوياً لتحليلها، وذلك عبر مستشعرات مركبة ضمن 10 منشآت رئيسية منضوية تحت مظلة شركة «صحة»، وعيادات صحة، والمكتب الطبي.

ويقوم هذا النظام بالمراقبة المستمرة للطاقة المستهلكة، في نموذج يحاكي قيام الأجهزة القابلة للارتداء بمتابعة النشاط البشري، في حين يطبق قدرات تعلّم الآلة لتحديد مواطن تحسين أنظمة المباني مثل المكيفات والمعدّات الأخرى، سعياً لتوفير استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات.

وقالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»، إن هذه الشراكة تعزز كفاءة عمليات المجموعة من خلال إضافة ابتكارات ذكية، بما يرسي معياراً جديداً للرعاية الصحية المستدامة.

وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة العمل للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، فإنها توجه تركيزها نحو تحويل خططها الطموحة إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس، ومن خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات الآنية، تعزز المجموعة كفاءة عمليات مستشفياتها وعياداتها ومرونتها وتمنحها قدرة أكبر على الوفاء بمسؤولياتها البيئية، بما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الاستدامة والتميّز التشغيلي.

وتدعم هذه المبادرة منهجية المنشآت والعملية الذكية لدى «بيورهيلث» تحت مظلة استراتيجيتها الموجهة للاستدامة.

كما تمثل امتداداً للخطوة التي بادرت بها في وقت سابق لتحويل أسطول مركباتها إلى النموذج الهجين وتمثل أحد ثلاثة مشاريع تركّز على تحسين كفاءة الطاقة ضمن مختلف مفاصل عملياتها، إلى جانب برامجها المقبلة للتحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.

وبدعم من «رافد»، ذراع «بيورهيلث» المختصّة بالمشتريات، سيتم تطبيق المشروع ضمن أبوظبي والإمارات الشمالية عبر عقد متعدد السنوات.

من جانبه قال جون بالاسيس، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي في شركة EPX، تسعدنا الشراكة مع «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، من خلال هذا العقد الذي تقوده 'رافد'، لتنفيذ برنامج مخصّص لتحسين كفاءة الطاقة في 10 منشآت رعاية صحية تابعة لشركة «صحة» و«عيادات صحة» والمكتب الطبي.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس التزام المؤسستين المشترك بالاعتماد على البيانات في تعزيز كفاءة الطاقة والحد من الأثر البيئي للمباني في المنطقة، كما يسعدنا دعم «بيورهيلث» في خطواتها الأولى نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، والمساهمة في ترسيخ رؤية دولة الإمارات الأوسع في مجال الاستدامة.

وهنّأ «بيورهيلث» على التزامها المثمر بتحقيق الرعاية الصحية المستدامة، معرباً عن الثقة بأن الشراكة ستعود بآثار إيجابية ملموسة في إطار السعي لإرساء معايير جديدة في ترسيخ التميّز على مستوى المنطقة.