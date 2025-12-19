انت الان تتابع خبر العراق و"فاو" يبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان حسين "التقى مديرَ عامِّ منظمةِ الأغذيةِ والزراعةِ للأمم المتحدة (فاو)، شو دونيو، في مقرّ المنظمة بالعاصمة الإيطاليّة روما، إذ جرى بحثُ آفاقِ التعاونِ المشترك بين جمهوريّة العراق ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ولا سيّما في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعيّة المستدامة، وإدارة الموارد المائيّة، والتكيّف مع آثار التغيّر المناخي".وأكد الوزير "حرصَ العراق على تعميق الشراكة الاستراتيجيّة مع منظمة فاو، مثمناً دورَها في دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الزراعيّة المستدامة، ولا سيّما في المناطق المتأثّرة بالتغيّرات المناخيّة والتحدّيات البيئيّة".

من جانبه، أكّد مديرُ عام منظمة فاو "الأهميّةَ الخاصّة التي يحظى بها العراق لدى المنظمة، بوصفه أحدَ الدول المؤسِّسة لها عام 1945، مشيراً إلى أنّ المنظمة تنظر إلى العراق كشريكٍ محوريّ في المنطقة، ومعبّراً عن التزامها بمواصلة دعمها للعراق وتوسيع برامج التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزّز الأمن الغذائي".

وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على أهميّة استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقّق المصالح المشتركة.

