تحديث توقع سعر الذهب اليوم 19-12-2025

استسلم سعر الغاز بتداولات يوم أمس لثبات الحاجز المستقر عند 4.200$ لنلاحظ تشكيله لموجات سلبية جديدة ليضغط من خلالها على دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.880$.

حاليا وباستقرار مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي لنتوقع تحقيقه بذلك لكسر دعم القناة الصاعدة والبدء بتشكيل موجات هابطة قوية ليستهدف من خلالها لمستوى 3.680$ وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمركز عند 3.520$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.680$ و 4.070$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر