العملات الرقمية تمتلك كل مقومات السوق الصاعدة، فلماذا يواصل السوق الهبوط؟

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - يتساءل محللون ومستثمرون عن سبب فشل سوق العملات الرقمية في دخول موجة صعود واضحة، رغم كثرة العوامل الإيجابية التي شهدها هذا العام.

وقال ران نويـنر، المساهم في CNBC المتخصص بالعملات الرقمية، يوم الثلاثاء: "في مرحلة ما، علينا الاعتراف بأن هناك خللًا هيكليًا ما في سوق الكريبتو".

وأشار نويـنر إلى أن مجموعة من العوامل الداعمة كان من المفترض أن تنعكس إيجابًا على السوق، من بينها زيادة السيولة، ووصول إدارة أميركية داعمة للعملات الرقمية، وإطلاق عدة صناديق متداولة في البورصة (ETFs)، واستثمارات مؤسسية كبيرة وشركات خزينة تعتمد الكريبتو، إلى جانب الأداء القوي للأسواق التقليدية مثل الذهب والفضة ومؤشرات الأسهم الكبرى.

ورغم ذلك، يتجه سوق العملات الرقمية لإنهاء العام عند مستويات أدنى من بدايته، إذ انخفضت القيمة السوقية الإجمالية بأكثر من 32% من ذروتها التاريخية البالغة نحو 4.4 تريليونات دولار في أوائل أكتوبر، وبنحو 13% مقارنة ببداية العام.

القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية تتجه إلى إنهاء العام عند مستويات أدنى مما بدأت به. المصدر: CoinGecko

سيناريوان محتملان لسوق الكريبتو

يرى نويـنر أن أمام السوق احتمالين: إما اكتشاف "ما الذي تعطل فعليًا ومن هو البائع الحقيقي"، أو حدوث "أمّ جميع صفقات اللحاق بالركب، لأن هذه هي طبيعة الأسواق".

من جهته، قال الاقتصادي آدم كوبيسي إننا "سننظر يومًا ما إلى الشهرين الماضيين من موجات التصفية اليومية شبه المستمرة في الكريبتو، وسيتضح كل شيء: السوق يمر بتحول هيكلي وسط مستويات تاريخية من الرافعة المالية".

أما المحلل المعروف باسم PlanB فاعتبر ما يحدث "معركة ملحمية حتى ينفد ذخيرة البائعين"، مشيرًا إلى أن ضغوط البيع لا تزال تأتي من مستثمرين قدامى تأثروا بتجربة 2021، ومتداولين تقنيين يراقبون مؤشرات مثل RSI، وآخرين يؤمنون بدورة الأربع سنوات ويتوقعون سوقًا هابطة.

هل دخلنا شتاء العملات الرقمية فعلًا؟

بالمقابل، يعتقد بعض المحللين أن السوق الهابطة قد بدأت بالفعل. وقال ماركوس ثيلين، الرئيس التنفيذي لشركة 10x Research، إن "بيتكوين دخلت سوقًا هابطة في أواخر أكتوبر 2025، لتكون أول أصل عالي المخاطر يسعّر تباطؤ الاقتصاد". وأضاف أن مشاركة المستثمرين الأفراد لم تعد بقوة هذا العام، وأن خلق القيمة تركز في بيتكوين دون أن يتوسع ليشمل بقية الأصول عالية المخاطر، معتبرًا أن "الشتاء لم يعد قادمًا، بل وصل بالفعل".

لكن الأساسيات ما زالت قوية

رغم ضعف أداء الأسعار، يرى آخرون أن الأساسيات لم تتضرر. وقال إريك لو، رئيس المحتوى في شركة Pantera، إن "هذا العام، ورغم خيبة الأمل السعرية، شهد تقدمًا هيكليًا يفوق أي عام سابق في تاريخ الكريبتو".

وأشار إلى محطات مفصلية، مثل تغيّر موقف وهيكلة الجهات التنظيمية الأميركية، وإطلاق احتياطي استراتيجي أميركي من بيتكوين ومخزون للأصول الرقمية، إضافة إلى نمو المعروض من العملات المستقرة والقيمة المقفلة للأصول الحقيقية المُرمَّزة على السلسلة.

وختم بالقول: "من هذه الزاوية، نعتقد أنه لم يكن هناك عام أكثر أهمية لصناعة العملات الرقمية من 2025. إنه العام الذي بدأنا فيه وضع الأساسات العميقة لنمو طويل الأمد ومستدام".